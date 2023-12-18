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MLB／大谷翔平帶愛犬享受耶誕氣氛 台灣僑民現場巧遇

中央社／ 洛杉磯17日專電
大谷翔平日前宣布加盟美國職棒洛杉磯道奇隊，17日被人看到出席新港灘（Newport Beach）有115年歷史的海上船隻耶誕遊行。圖／王聖裴提供
大谷翔平日前宣布加盟美國職棒洛杉磯道奇隊，17日被人看到出席新港灘（Newport Beach）有115年歷史的海上船隻耶誕遊行。圖／王聖裴提供

日本球星大谷翔平3天前風光加盟洛杉磯道奇，人仍在南加州，今天他在一處海灘市鎮被台灣僑民直擊，帶著愛犬一起享受耶誕節氣氛。

台灣僑民王聖裴向中央社記者表示，她今天與丈夫前往新港灘（Newport Beach）的巴爾博亞島（BalboaIsland）欣賞當地有名的耶誕節燈飾、海上遊艇遊行時，意外發現大谷翔平、翻譯水原一平和近日成為媒體焦點的大谷愛犬，現身民宅二樓陽台。

新港灘舉行「耶誕節船隻遊行」（Christmas BoatParade）今年進入115年，除了海上有裝飾耶誕燈飾的船隻一艘接著一艘展示，市鎮住家也用心布置耶誕氣氛，每年吸引外來遊客欣賞。

居住在南加州5年的王聖裴，曾到天使球場看大谷翔平比賽，讀過大谷翔平專書，最近看了大谷紀錄片，對大谷堅定朝向目標前進的精神很有共鳴，今天親眼看到大谷本人「好像受到鼓勵一樣」。

王聖裴說，丈夫先注意到，路人把目光放在某一間房子二樓陽台。因為街上行人大多在欣賞耶誕燈飾，但有些人盯著二樓陽台看，感覺不太正常。

大谷翔平17日晚間被人發現，現身一處民宅的二樓陽台，與翻譯水原一平、經紀人巴雷羅（Nez Balelo）等人，欣賞加州橘郡新港灘（Newport Beach）的海上耶誕船隻遊行。圖／王聖裴提供 中央通訊社
大谷翔平17日晚間被人發現，現身一處民宅的二樓陽台，與翻譯水原一平、經紀人巴雷羅（Nez Balelo）等人，欣賞加州橘郡新港灘（Newport Beach）的海上耶誕船隻遊行。圖／王聖裴提供 中央通訊社

取名日語「彈額頭」的大谷翔平愛犬3天前是記者會上的熱門話題，沒想到今天也成了這一對台灣僑民夫婦認出大谷的關鍵證物。

「我們是先看到狗，然後發現抱著狗的亞洲男生，怎麼有點像大谷翔平。」王聖裴說，還不太確定的時候，發現與大谷翔平如影隨形的翻譯，水原一平也在現場，隨後他們注意到，加盟記者會上公開亮相的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）也在房子裡，使他們更加確定這就是大谷本人。

美國媒體曾提到，大谷翔平南加州住處位於風光明媚的新港灘，這裡是橘郡一個8萬多人的市鎮。大谷翔平今天被人目擊，出席新港灘的耶誕節海上船隻耶誕遊行活動，幾乎可以證實大谷就住在新港灘。

王聖裴表示，大谷現身的屋子就在海景第一排，從二樓陽台可以欣賞海上船隻遊行。觀眾則坐在房子前方的堤防上，觀賞海上遊行，他們與其他眼尖路人發現大谷翔平現身，頻頻觀看大谷動態，互相詢問「他是大谷翔平嗎？」可以感受到興奮氣氛，但沒有人打擾大谷。

日本球星大谷翔平剛宣布以10年7億美元加盟洛杉磯道奇，17日被人直擊，帶著日語名為「彈額頭」的愛犬在南加州橘郡的新港灘（Newport Beach）欣賞海上船隻耶誕遊行。圖／王聖裴提供 中央通訊社
日本球星大谷翔平剛宣布以10年7億美元加盟洛杉磯道奇，17日被人直擊，帶著日語名為「彈額頭」的愛犬在南加州橘郡的新港灘（Newport Beach）欣賞海上船隻耶誕遊行。圖／王聖裴提供 中央通訊社

王聖裴說，一開始只看到一個年輕的亞洲男生坐著跟狗玩，後來看到翻譯水原一平現身，才確定是大谷本人。她說大谷看起來「太年輕了，難怪外號叫高中生」。

她觀察，大谷似乎受到房子主人的邀請，與經紀人、翻譯、愛犬一起到這裡作客，當海上遊行結束之後，大谷一行人就離開了，剩下房子主人在屋內。

王聖裴讀過大谷專書、看過大谷紀錄片，佩服大谷朝向目標一步一步實踐的精神，她說，今天這麼近看到本人，「除了球迷的興奮心情之外，也覺得很受到鼓勵」。丈夫則為大谷感到高興，發現他生活不是只有棒球，還懂得享受美國節慶的氣氛。

大谷翔平 天使

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