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MLB／明年4千萬俱樂部5人破紀錄 大谷驚人年薪太難超越

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平年薪7000萬美元榮登大聯盟薪資王。 美聯社
大谷翔平年薪7000萬美元榮登大聯盟薪資王。 美聯社

二刀流巨星大谷翔平轉戰道奇隊，新球季年薪飆到7千萬美元，寫下大聯盟空前紀錄，短期內不可能被超越，明年已有5人身價超過4千萬美元，也是前所未見。

大聯盟今年16人年薪達3千萬美元以上，大谷首次加入「3千萬俱樂部」，明年一口氣增加4千萬美元；就算他和道奇談好條件，10年合約期間每年只領200萬美元，其餘6億8千萬美元等到約滿再領，還是無損「年薪王」地位。

遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）是史上首位「4千萬俱樂部」，去年在大都會隊年薪4333萬3333美元，也讓天使隊重砲楚奧特（Mike Trout）3721萬6667美元退居第2。

幫助遊騎兵奪下世界大賽冠軍的薛則，明年將是大聯盟第2高薪。 法新社
幫助遊騎兵奪下世界大賽冠軍的薛則，明年將是大聯盟第2高薪。 法新社

太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）今年加入薛則的行列，年薪4333萬3333美元並列榜首，洋基隊賈吉（Aaron Judge）4千萬美元排名第3，大谷3千萬美元和遊騎兵另一位強投狄葛隆（Jacob deGrom）並列15。

大聯盟球員身價愈來愈驚人，大谷明年薪資穩居榜首，薛則4333萬3334美元居次，韋蘭德只落後1美元，狄葛隆、賈吉4千萬美元並列第4，這5大咖年薪總值2億3666萬6667美元，換算台幣高達74億1098萬元。

明年身價超過3千萬美元的17名球員，分布在9支球隊，遊騎兵、洋基各占3人，道奇、天使、太空人、國民隊都是2人，紅雀、大都會、雙城隊各1人。

韋蘭德明年薪資緊追在薛則之後，排名大聯盟第3。 路透社
韋蘭德明年薪資緊追在薛則之後，排名大聯盟第3。 路透社

大谷加盟道奇後，將和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成大聯盟數一數二恐怖打線，3人年薪總和也很嚇人，貝茲3千萬、費里曼2700萬美元，加上大谷就是1億2700萬美元。

道奇 大聯盟 薛則

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