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MLB／響尾蛇以第6種子稱霸國聯 3年合約簽回小古瑞爾

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
響尾蛇隊續簽30歲古巴籍外野手小古瑞爾。 美聯社
響尾蛇隊續簽30歲古巴籍外野手小古瑞爾。 美聯社

響尾蛇隊今年奪下隊史第2座國聯冠軍，30歲古巴籍外野手小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）扮演重要角色，球團決定簽下3年4200萬美元合約，寫下個人生涯新高。

小古瑞爾2018年登上藍鳥大聯盟，待了5個球季後被交易響尾蛇，轉戰國聯首季就打出生涯代表作，出賽145場揮出144支安打、24支全壘打、82分打點，季後賽17戰打擊率2成73、3轟、11分打點、2次盜壘成功。

響尾蛇從自由球員市場簽回小古瑞爾，3年合約加上2027年1400萬美元選擇權，他可選擇明年季後跳脫合約。

響尾蛇在2001年世界大賽以4勝3敗扳倒洋基隊，成軍第4年就封王，寫下空前紀錄，也讓洋基挑戰4連霸夢碎；今年響尾蛇以國聯第6種子身分闖進季後賽，連過3關重返世界大賽，最後1勝4敗不敵美聯第5種子遊騎兵隊，在史上第3次「外卡大戰」爭王失利。

響尾蛇 洋基 世界大賽

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