MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

大聯盟官方今天公布漢克阿倫獎得主，美聯得主毫無意外，就是全壘打王大谷翔平，國聯則是勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），兩人生涯首次獲獎，大谷也是日本球員第1人。

這個獎項是在1999年設立，表揚兩聯盟年度最佳打者，大聯盟官網指出，今年兩位得主都是聯盟MVP，沒有太大意外再獲殊榮，史上50位得主也有26位MVP。

大谷前兩年不敵小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、賈吉（Aaron Judge），本季出賽135場，繳出打擊率3成04、全壘打44支、打點95分的佳績，還有8支三壘打、20次盜壘成功，攻擊指數1.066更是全聯盟最佳。

亞古納出賽159場，打擊率3成37、全壘打41支、打點106分，以73次盜壘成功奪下生涯第 2座國聯盜壘王，成為史上首位單季40轟、70盜的球員。