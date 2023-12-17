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MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

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MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平生涯首度獲得漢克阿倫獎。 路透社
大谷翔平生涯首度獲得漢克阿倫獎。 路透社

大聯盟官方今天公布漢克阿倫獎得主，美聯得主毫無意外，就是全壘打王大谷翔平，國聯則是勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），兩人生涯首次獲獎，大谷也是日本球員第1人。

這個獎項是在1999年設立，表揚兩聯盟年度最佳打者，大聯盟官網指出，今年兩位得主都是聯盟MVP，沒有太大意外再獲殊榮，史上50位得主也有26位MVP。

大谷前兩年不敵小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、賈吉（Aaron Judge），本季出賽135場，繳出打擊率3成04、全壘打44支、打點95分的佳績，還有8支三壘打、20次盜壘成功，攻擊指數1.066更是全聯盟最佳。

亞古納出賽159場，打擊率3成37、全壘打41支、打點106分，以73次盜壘成功奪下生涯第 2座國聯盜壘王，成為史上首位單季40轟、70盜的球員。

FILE - Atlanta Braves' Ronald Acuna Jr. watches his solo home run in the first inning of a baseball game against the Philadelphia Phillies Tuesday, Sept. 19, 2023. Atlanta's Ronald Acuña Jr. is favored to win the NL MVP award after becoming the first player with 40 home runs and 70 stolen bases in a season. (AP Photo/John Bazemore, File) 美國聯合通訊社
FILE - Atlanta Braves' Ronald Acuna Jr. watches his solo home run in the first inning of a baseball game against the Philadelphia Phillies Tuesday, Sept. 19, 2023. Atlanta's Ronald Acuña Jr. is favored to win the NL MVP award after becoming the first player with 40 home runs and 70 stolen bases in a season. (AP Photo/John Bazemore, File) 美國聯合通訊社

亞古納 大聯盟

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