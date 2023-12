MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

大聯盟官方今天公布漢克阿倫獎得主,美聯得主毫無意外,就是全壘打王大谷翔平,國聯則是勇士隊球星亞古納(Ronald Acuna Jr.),兩人生涯首次獲獎,大谷也是日本球員第1人。

這個獎項是在1999年設立,表揚兩聯盟年度最佳打者,大聯盟官網指出,今年兩位得主都是聯盟MVP,沒有太大意外再獲殊榮,史上50位得主也有26位MVP。

大谷前兩年不敵小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、賈吉(Aaron Judge),本季出賽135場,繳出打擊率3成04、全壘打44支、打點95分的佳績,還有8支三壘打、20次盜壘成功,攻擊指數1.066更是全聯盟最佳。

亞古納出賽159場,打擊率3成37、全壘打41支、打點106分,以73次盜壘成功奪下生涯第 2座國聯盜壘王,成為史上首位單季40轟、70盜的球員。