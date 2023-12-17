MLB／不只開價3億美元搶山本 巨人還要爭取今永加盟

大谷翔平確定加盟道奇隊後，日本強投山本由伸、今永昇太的未來動向成為焦點，美國媒體指出，巨人隊尋求陣容升級，繼續瞄準國際自由球員市場，對今永相當有興趣。

山本被喻為這次自由球員市場第2大咖，僅次於大谷，已有美媒爆料，巨人、紅襪隊開出的條件都超過3億美元，其他競爭對手包括洋基、道奇、大都會、費城人、藍鳥隊。

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）目前9年合約3億2400萬美元，位居大聯盟史上投手總值最高，山本能否打破紀錄值得期待。

今永今年在日職橫濱隊22場先發投出7勝4敗、防禦率2.80，以174K首度拿下中央聯盟三振王，美媒推測可能收到5年8500萬美元合約，雖非王牌等級，但可擔任中間等級先發投手。

巨人今年戰績79勝83敗，在國聯西區排名第4，連續兩年未打進季後賽，分區排名也是近5年最差。