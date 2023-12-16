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MLB／陳柏毓被「驗尿」只紅字1次 海盜隊今年特殊規定

聯合報／ 記者蘇志畬／彰化即時報導
旅美海盜隊小將陳柏毓（左）擔任BE HEROES棒球訓練營教練。記者蘇志畬／攝影
旅美海盜隊小將陳柏毓（左）擔任BE HEROES棒球訓練營教練。記者蘇志畬／攝影

旅美海盜隊小將陳柏毓結束亞運後進入關機期，目標明年升上更高層級，與前隊友鄭宗哲會合，也透露今年球隊的「驗尿」規定十分特殊，若喝水量不及格就會被標紅字，背後有運動科學根據。

陳柏毓今年在高階1A投了119.2局，季後參加亞運後就沒再投球，照球隊課表開始重訓，為明年球季打底，希望往2A邁進，他在今天參加BE HEROES棒球訓練營受訪時表示：「每個層級都有不同功課，希望自己能夠快點往上爬。」

原本隊友鄭宗哲今年季中就升上2A，季後甚至被放進40人名單中，陳柏毓認為野手、投手進度本就不同，自己不算是被刺激，而是為他開心，尤其季後鄭宗哲求婚成功又去當兵，「完成很多大事，恭喜他。」

今年海盜體系球隊開始實施尿液檢測，主要是追蹤球員是否有補充足夠水分，不足者的姓名就會被標成紅字放上公佈欄，陳柏毓只有開季1次不合格，後來收到營養師「關心」就沒再犯，陳柏毓表示，球團有告知，喝水可以幫助疲勞恢復，對職業球員來說很重要。

至於何時返美開始訓練，陳柏毓表示，目前仍在安排中，預計會是明年1月底、2月初，會不會有機會受邀到大聯盟春訓也是未知數，只能等待球團通知。

陳柏毓 鄭宗哲 海盜

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