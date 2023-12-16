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MLB／不後悔季中未交易大谷翔平 天使總管拒回應傳聞

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使最終還是沒能留下大谷。 美聯社
天使最終還是沒能留下大谷。 美聯社

天使隊沒能留下大谷翔平，他在季後選擇與道奇隊簽下10年7億美元合約，天使總管梅納西（Perry Minasian）拒絕回應球隊是否有跟進報價，但對於沒有在季中就將大谷交易出去的抉擇表示：「我不後悔。」

大谷翔平效力天使隊6年後，決定投身自由球員市場，與道奇隊簽下世紀大約，其中還包含97%延遲支付的特殊模式，巨人隊透露在報價階段時也曾獲知道奇隊的開價，他們雖願意跟進但最終未獲青睞。

而外傳天使隊同樣也知道道奇隊開價，但最終沒選擇跟進，梅納西今天接受美國媒體聯訪時表示：「我了解合約的內容，但我無法討論磋商過程，大谷翔平在這裡的最後三年展現出自己是多不可思議的球員，恭喜他獲得合約，也祝福他一切順利。」

今年季中大谷翔平曾一度傳出被放上交易檯面，但天使在交易截止前決定選擇補強而非重建，最終未能打進季後賽，也沒能以大谷換回潛力新秀。

梅納西對此不敢到後悔，也透露球隊會繼續補強，「這支球隊想要贏球，也是高層希望的方向，今年休賽季我們要打造出更好的球隊，現在市場才剛開始不久，我們會持續尋找人才，無論是透過自由球員或是交易。」

天使目前還有大約7000萬美元的額度才會到達豪華稅線，有充足空間補強，尤其大谷翔平離隊後，投打兩端都需要戰力，梅納西表示：「大谷是天使隊史上最棒球員之一，但人生還是要往前看，我們會趁休賽季努力，打造出有競爭力的隊伍。」

天使 大谷翔平 道奇

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