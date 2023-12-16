MLB／大谷翔平新賽季防守左外野？道奇教頭有這念頭

日本二刀流球星大谷翔平因手肘開刀，明年球季無法投球要專注打擊，加盟道奇隊的定位，總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出清楚答案「指定打擊」，但也留下懸念，「有討論過讓他守左外野」。

大谷翔平在今年9月進行手肘韌帶手術，負責動刀的名醫埃拉特切（ Neal ElAttrache）預估，大谷明年球季可以打者身分出賽，後年就能重新開始投球，而在季後成為自由球員的他，也獲得道奇隊一張10年7億美元合約。

羅伯茲在受訪時被問到大谷翔平明年的工作時說：「兩個字母，DH（指定打擊）。」這也是大谷翔平在天使隊時期，同場投打二刀流外最常擔任的位置。

只不過，羅伯茲也透露，自己曾詢問過大谷，等到9月可以投球以後，會不會願意到左外野守備看看？大谷翔平的回答是：「如果這行得通，我的手臂感覺也沒問題，那我願意接受。」羅伯茲說：「就讓我們等著瞧，在那之前還有很多時間。」

大谷翔平在效力天使隊的6年期間，只有7場比賽曾在外野守備，皆非先發，其中6場右外野、1場左外野，而再往前推到日職火腿隊時期，也只守過5場左外野。