MLB／穿上道奇17號球衣 大谷：想要世界大賽冠軍

日本「二刀流」球星大谷翔平正式穿上道奇隊17號球衣，昨在道奇球場的加盟儀式吸引超過200位記者到場，最好奇大谷翔平選擇道奇的原因，他也坦言就是「全隊上下都想著贏球。」

大谷感謝過去天使球團的諸多照顧，也很期待未來在道奇的發揮，持續以成為世界最好球員為目標，「我想要世界大賽冠軍，我希望自己能成為奪冠隊伍中的重要一分子。」

這也是大谷選擇道奇的主因，他透露與道奇會面時，聽到球團討論過去十年雖都有打進季後賽，也拿下一座世界大賽冠軍，但還是不算成功，「聽到這邊就知道他們多在意贏球，這也是我的目標。」

大谷翔平與道奇簽下的是10年、7億美元合約，但其中97%採取延遲支付，減低團隊薪資自己所占額度，大谷表示，自己對此做了研究，希望盡可能幫助團隊薪資，讓道奇能夠簽下其他好球員，成為更好的球隊。

另外大谷合約中，還有道奇老闆沃爾特、球團總裁弗里德曼離開現有職務時，就可在季後逃脫的條款，大谷也說，這兩人是球隊掌舵者，少了其中一人，球隊方向或許就有不同，「我想有些保險。」

嚴肅問題中，媒體也好奇與大谷一同領取MVP獎座的愛犬名稱，大谷露出笑容回答，狗狗的日文名字是彈額頭之意，英文取相近音的「Decoy」為名，大聯盟官方社群媒體更貼上Decoy在看大谷翔平記者會直播的照片。