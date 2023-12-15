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MLB／有望簽12年長約！紐媒曝道奇洋基領先山本由伸爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸落腳何處一直是各界關注的焦點。 美聯社
山本由伸落腳何處一直是各界關注的焦點。 美聯社

大谷翔平確定加盟道奇後，大聯盟自由市場的目光都放在山本由伸上。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）點名7支球隊仍在爭取，其中洋基和道奇是領先者。

山本由伸已和道奇、洋基、大都會及巨人完成會面，今天與費城人見面，預計接下來也會與紅襪、藍鳥碰面。海曼認為，洋基和道奇最有機會得到山本，他似乎不介意成為鎂光燈焦點，這對兩隊都有利。

先前有報導指出，山本合約總值有望達到3億美元。洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）2019年簽下9年3.24億美元長約，是投手最長合約，海曼認為山本有機會拿到創紀錄的12年長約。

據大聯盟官網報導，史奈爾（Blake Snell）和自由市場其他頂級投手一樣，要等到山本由伸確定新東家後，可能才會簽約。如果巨人隊沒搶到山本，將成為史奈爾爭奪戰的領先者，史奈爾的價碼預計比山本還低。

山本由伸 洋基 道奇

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