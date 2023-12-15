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MLB／大谷翔平歡喜加盟後 道奇又將補進光芒強投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇準備交易來光芒強投葛拉斯諾。 法新社
道奇準備交易來光芒強投葛拉斯諾。 法新社

才剛開完大谷翔平加盟記者會，馬上有消息傳出，道奇隊交易來光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），補強腳步不停歇。

根據ESPN報導，道奇隊與光芒隊達成交易共識，道奇隊預計送出右投派比奧特（Ryan Pepiot）、外野手德盧卡（Jonny Deluca）兩名潛力股，向光芒隊換來葛拉斯諾及外野手馬格特（Manuel Margot）兩名即戰力。

記者帕桑（Jeff Passan）指出，根據消息來源透露，目前交易尚未完成，因仍在等待葛拉斯諾與道奇隊簽下延長合約，預計明天就會有結果，也因大谷的10年7億美元合約採取延遲支付，讓道奇隊能夠持續補強。

葛拉斯諾今年投球局數來到生涯新高的120局，拿下10勝7敗、防禦率3.53，被上壘率僅1.08，投出162次三振，另有37次四壞保送。

道奇 光芒 大谷翔平

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