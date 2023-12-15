聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平歡喜加盟後 道奇又將補進光芒強投
才剛開完大谷翔平加盟記者會，馬上有消息傳出，道奇隊交易來光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），補強腳步不停歇。
根據ESPN報導，道奇隊與光芒隊達成交易共識，道奇隊預計送出右投派比奧特（Ryan Pepiot）、外野手德盧卡（Jonny Deluca）兩名潛力股，向光芒隊換來葛拉斯諾及外野手馬格特（Manuel Margot）兩名即戰力。
記者帕桑（Jeff Passan）指出，根據消息來源透露，目前交易尚未完成，因仍在等待葛拉斯諾與道奇隊簽下延長合約，預計明天就會有結果，也因大谷的10年7億美元合約採取延遲支付，讓道奇隊能夠持續補強。
葛拉斯諾今年投球局數來到生涯新高的120局，拿下10勝7敗、防禦率3.53，被上壘率僅1.08，投出162次三振，另有37次四壞保送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言