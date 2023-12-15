MLB／記者會湧200人嚇到大谷 明年準備好當挑戰者

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聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平披上道奇隊藍色17號球衣，現場美、日媒體大陣仗合計超過200人。 美國聯合通訊社
大谷翔平披上道奇隊藍色17號球衣，現場美、日媒體大陣仗合計超過200人。 美國聯合通訊社

大谷翔平今天正式加盟道奇隊，在道奇球場穿上17號球衣，現場美國、日本媒體合計超過200人，壯盛的陣容就連大谷翔平都說：「嚇了一跳。」

這是大谷翔平自8月9日後再次公開受訪，加上與道奇隊簽下10年7億美元的世紀大約，球場開放前30分鐘媒體就在場外排隊等待進場，據日本媒體估計，車陣多達80台，排隊的也有100人以上。

等到大谷翔平露面時，現場媒體人數已達200人，他也說：「很感謝大家的到來，我原本以為只是記者會，所以沒預期有這麼多人，有點嚇到了。」

大谷翔平披上道奇隊藍色17號球衣，現場美、日媒體大陣仗合計超過200人。 美國聯合通訊社
大谷翔平披上道奇隊藍色17號球衣，現場美、日媒體大陣仗合計超過200人。 美國聯合通訊社

這段未受訪期間，大谷翔平也進行了第二次手術治療手肘，媒體自然好奇狀況，大谷翔平表示，自己不是醫療專業，不太確定手術的名稱，「但跟我第一次手術不太一樣，可能要問問看我的醫生。」

也因開刀緣故，明年球季大谷無法投球，只能專注打擊，他表示目前復原進度不錯，都有照參加春訓的進度走，也能夠來得及參加熱身賽，準備好以打者姿態迎接新球季。

過去6年大谷有過大大小小傷勢，也拿下過2座MVP，如今要在道奇隊重新起步，他表示：「離開球隊一直都令人難過，上一次是火腿隊，這次是天使隊，但是現在加入道奇隊，感覺跟6年前一樣，我一直是個挑戰者，我想未來會遇到很多挑戰，我也準備好了。」

來到道奇隊，球迷的組成也不太相同，預期會有更多日本球迷來看他打球，大谷表示，自己不熟悉球迷的狀況，但很期待在道奇隊打球，「過去在天使比賽遇到道奇隊時，球場一半的球迷都穿藍色球衣，我想他們是很熱情的球迷。」

大谷翔平披上道奇隊藍色17號球衣，現場美、日媒體大陣仗合計超過200人。 美國聯合通訊社
大谷翔平披上道奇隊藍色17號球衣，現場美、日媒體大陣仗合計超過200人。 美國聯合通訊社

道奇 大谷翔平 天使

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