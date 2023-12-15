MLB／大谷翔平愛犬名稱揭曉 日、英文名都有童趣

道奇隊今天為大谷翔平舉辦加盟記者會，正式穿上藍色17號球衣，會中除了答覆外界對合約的疑問，也公布了愛犬的名字，日文名稱為「デコピン」，配合美國人也取了發音相近的「Decory」英文名字。

大谷翔平與道奇隊簽下10年7億美元合約，今天記者會上吸引眾多媒體到了，外界好奇的合約形式、決定選擇道奇原因，大谷都一一詳細答覆，媒體也提出球迷一直很好奇的，「你的狗狗的名字是什麼呢？」

大谷奪得MVP當下，同框並與他「擊掌」的愛犬一夕爆紅，受日本民眾關注。 截圖自影片

大谷翔平聽到提問也露出笑容，正式公布在接受MVP獎項時一同露面的愛犬名稱，甚至考量到日文名字發音困難，也取了英文名稱，但取名原因大谷並未詳細解釋，僅說英文名稱是為了與日文發音相近。

「デコピン」在日文中有用手指彈額頭的意思，充滿童趣，而「Decoy」則有著引誘、圈套的意味，兩者都滿符合大谷私下愛惡作劇的性格，讓不少日本球迷直呼「可愛」。