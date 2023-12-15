MLB／大谷研究延遲支付想幫道奇 特殊逃脫條款買保險

道奇隊與大谷翔平簽下10年7億美元合約，其中特殊處有兩點，一是97%金額採延遲支付，二是「換人逃脫條款」，大谷翔平也透露，其中包含自己的決定，最主要就是希望幫助道奇隊打造出贏球的隊伍。

道奇隊今天在道奇球場為大谷翔平舉辦加盟儀式，回答媒體提問時，提到最多字眼就是「贏球」，也是他選擇道奇的主要原因，「這支球隊從上到下都想要贏球，大家目標一致。」

而大谷翔平的合約正常計算是年薪7000萬美元，但實際上他僅領年薪200萬美元，另外6800萬美元採取延遲支付，這樣的方式讓道奇隊在團隊薪資計算上，大谷所佔額度下降到4600萬美元。

對於延遲支付是否為大谷提出的主意？大谷翔平表示，自己知道有延遲支付的形式，也做了些研究、計算，希望盡可能讓合約金額延遲支付，「能夠幫助團隊薪資、幫助道奇，簽下其他好球員，成為更好的隊伍，所以我才做出這樣的選擇。」

外界傳出其他球團爭取時，大谷翔平也提出相同模式的合約，大谷對此則表示自己不便多做評論，因為其他球隊仍在補強中，「我不想要打亂他們的計畫，也不想說錯話，所以不太方便談到其他球團。」

另外大谷合約中，還有著道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）、球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）離開現有職務時，大谷就可在該年季後選擇離隊。

這樣特殊的逃脫條款，大谷翔平解釋，雖然球隊目標都是想要贏球，但沃爾特、弗里德曼還是主要掌舵者，自己也是跟他們簽約，「如果其中一人離開，或許大家都想要贏球的情況會有些不同，我想做些保險。」