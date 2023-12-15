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MLB／決定選擇道奇 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平正式加盟道奇。 法新社
大谷翔平正式加盟道奇。 法新社

日本「二刀流」大谷翔平正式穿上道奇隊17號球衣，雙方簽下10年7億美元合約，今天在道奇球場舉辦加盟儀式，大谷翔平決定選擇道奇隊的原因有諸多考量，但最主要的一點就是，「全隊上下都想著贏球。」

大谷翔平在加盟儀式上先感謝過去天使球團的諸多照顧，也很期待未來在道奇隊的發揮，至於談到在不少球隊中選擇了道奇，大谷翔平表示：「選擇道奇隊不只一個原因，而是很多綜合考量，大家都是很好的隊伍，但我必須做出決定。」

至於有多少球隊進入最終選擇？大谷翔平不願談論其他球隊，但選擇道奇隊最主要的因素就是贏球，「在與道奇隊會面時，他們說，回顧過去十年，年年都有打進季後賽，雖有不少失敗，但也拿下一座世界大賽冠軍，我聽到這邊就知道他們多在意贏球，這也是我的目標。」

大谷翔平也談到，自己的合約有十年的長度，不確定自己能夠打多久，「所以我的優先目標一定是贏球，這也是我選擇這支球隊的原因之一。」

過去一直以成為世界最好球員為目標，大谷翔平表示：「我想要世界大賽冠軍，我希望大家回顧世界大賽時，自己能成為奪冠隊伍中的重要一份子。」

大谷翔平正式加盟道奇。 歐新社
大谷翔平正式加盟道奇。 歐新社

大谷翔平 道奇 世界大賽

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