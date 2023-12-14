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MLB／大谷翔平明早加盟道奇記者會 網路直播將披藍白戰袍

中央社／ 洛杉磯13日專電
大谷翔平明天加盟道奇記者會，日本東京專賣店販售道奇商品，預計引發熱潮。 美聯社
大谷翔平明天加盟道奇記者會，日本東京專賣店販售道奇商品，預計引發熱潮。 美聯社

日本球星大谷翔平與道奇隊簽下破紀錄10年7億美元合約，轟動世界體壇；台灣時間15日上午7時，道奇舉行加盟記者會並網路直播，這是大谷簽約之後首次亮相，正式披上藍白球衣。

大谷翔平9日透過社群媒體宣布，未來10年落腳洛杉磯道奇隊。這筆7億美元（約新台幣220億元）合約，不僅打破美國職棒大聯盟（MLB）紀錄，更是全球職業運動界最鉅額的合約。

道奇隊於美國西岸時間14日下午3時，在道奇球場中外野後方的廣場，為大谷翔平舉行加盟記者會，球團的棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）將共同出席，大聯盟官網與官方社群同步直播。

這場記者會受到太平洋兩岸注目，因應時差，正好安排在美國西岸下午、亞洲的早晨。大谷翔平已經4個多月沒有面對媒體，記者會上勢必有很多問題等著他回答。

大谷翔平球季期間只在投球日賽後受訪，他自從8月9日在洛杉磯天使主場投球，賽後面對媒體訪問以來，這場加盟記者會是他相隔4個多月之後又再公開受訪。期間包括手肘受傷開刀、獲選最有價值球員（MVP）都沒有受訪。

29歲的大谷翔平過去6年效力洛杉磯天使隊，今年球季結束之後成為自由球員。他既能投球又能打擊的「二刀流」身手，是美國職棒大聯盟近百年罕見的獨特球星，2度拿下美國聯盟MVP，但在美國還沒有季後賽經驗。

大谷翔平 大聯盟

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