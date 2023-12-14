聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平明早加盟道奇記者會 網路直播將披藍白戰袍
日本球星大谷翔平與道奇隊簽下破紀錄10年7億美元合約，轟動世界體壇；台灣時間15日上午7時，道奇舉行加盟記者會並網路直播，這是大谷簽約之後首次亮相，正式披上藍白球衣。
大谷翔平9日透過社群媒體宣布，未來10年落腳洛杉磯道奇隊。這筆7億美元（約新台幣220億元）合約，不僅打破美國職棒大聯盟（MLB）紀錄，更是全球職業運動界最鉅額的合約。
道奇隊於美國西岸時間14日下午3時，在道奇球場中外野後方的廣場，為大谷翔平舉行加盟記者會，球團的棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）將共同出席，大聯盟官網與官方社群同步直播。
這場記者會受到太平洋兩岸注目，因應時差，正好安排在美國西岸下午、亞洲的早晨。大谷翔平已經4個多月沒有面對媒體，記者會上勢必有很多問題等著他回答。
大谷翔平球季期間只在投球日賽後受訪，他自從8月9日在洛杉磯天使主場投球，賽後面對媒體訪問以來，這場加盟記者會是他相隔4個多月之後又再公開受訪。期間包括手肘受傷開刀、獲選最有價值球員（MVP）都沒有受訪。
29歲的大谷翔平過去6年效力洛杉磯天使隊，今年球季結束之後成為自由球員。他既能投球又能打擊的「二刀流」身手，是美國職棒大聯盟近百年罕見的獨特球星，2度拿下美國聯盟MVP，但在美國還沒有季後賽經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言