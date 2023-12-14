MLB／大谷翔平效應！道奇主場開幕戰票價狂漲 最貴要30萬元
大谷翔平日前與道奇隊簽下10年7億美元大合約，明年3月28日將迎來道奇例行賽主場開幕戰，對手為紅雀隊。目前最低票價已翻漲超過1倍，最貴票價則高達9628美元（約新台幣30萬元）。
據《富比世》報導，這場比賽原本最低票價為190美元（約新台幣5940元），大谷宣布加盟道奇後，24小時內翻漲超過1倍，隨後又漲16%，達到455美元（約新台幣1萬4220元）。
這場比賽平均票價原本為580美元（約新台幣1萬8130元），目前也漲到1236美元（約新台幣3萬8625元）。
大谷翔平不是把票價堆高的唯一案例，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今年6月加盟MLS邁阿密國際隊，首戰最低票價從29美元上漲到459美元。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言