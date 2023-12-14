MLB／大谷翔平效應！道奇主場開幕戰票價狂漲 最貴要30萬元

大谷翔平日前與道奇隊簽下10年7億美元大合約，明年3月28日將迎來道奇例行賽主場開幕戰，對手為紅雀隊。目前最低票價已翻漲超過1倍，最貴票價則高達9628美元（約新台幣30萬元）。

據《富比世》報導，這場比賽原本最低票價為190美元（約新台幣5940元），大谷宣布加盟道奇後，24小時內翻漲超過1倍，隨後又漲16%，達到455美元（約新台幣1萬4220元）。

這場比賽平均票價原本為580美元（約新台幣1萬8130元），目前也漲到1236美元（約新台幣3萬8625元）。

大谷翔平不是把票價堆高的唯一案例，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今年6月加盟MLS邁阿密國際隊，首戰最低票價從29美元上漲到459美元。