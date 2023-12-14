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MLB／道奇要搶山本由伸 大谷翔平加入豪華招募團

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平親自出席招募山本由伸。 美聯社
大谷翔平親自出席招募山本由伸。 美聯社

大谷翔平雖與道奇隊簽下7億美元合約，但延遲支付形式讓球隊仍有競爭力，能夠爭取「日本最強投」山本由伸，甚至大谷翔平也親自出席，招募這位經典賽日本隊隊友。

山本由伸昨日造訪道奇球場，根據「The Athletic」記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）都有出席，3MVP打線首度連線就是為了這位超級投手。

當天山本由伸走進球場時，大螢幕上不僅秀出山本由伸的名字歡迎，還合成出他穿著道奇球衣的模樣，描繪出美好未來。

山本由伸除了道奇隊外，也曾造訪大都會、洋基、巨人隊，另外藍鳥、紅襪、費城人以及其他球隊也都傳聞在爭取山本的行列中，目前預測山本可能在兩周時間決定最終落腳地。

山本由伸 道奇 大谷翔平

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