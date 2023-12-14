MLB／17號球衣讓給大谷換99號 凱利：我最接近名人堂的時刻

大谷翔平日前以10年7億美元合約加盟道奇，球團也馬上推出「17號」新商品預購，今天大聯盟官方宣布，大谷加盟道奇後48小時，球衣銷售創新紀錄。

美國最大體育用品公司《Fanatics》指出，大谷打破足球巨星梅西（Lionel Messi）和C.羅納度（Cristiano Ronaldo）的球衣銷售紀錄。《Fanatics》在美國時間禮拜一正式開啟球衣預購，主場球迷版球衣售價為134.99美元，球員版則為174.99美元。

原本道奇17號的主人凱利（Joe Kelly）今天在社群網站公布新球衣是99號，他出席慈善活動時，被問到讓背號一事，他幽默地說，「如果大谷保持這樣的表現，他將成為名人堂成員，我的背號（17號）將被退休，那是我最接近名人堂的時刻。」

#99, Joe Kelly pic.twitter.com/EQIUeNWy6h — Blake (@ByBlakeWilliams) 2023年12月13日

凱利認為道奇明年球季所有比賽都會完售，每場都會像季後賽，他強調大谷加盟道奇對雙方都是好事，「道奇每年都很有競爭力，而他是收入最高的球員，我們每年都會變強。」