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MLB／又創紀錄！大谷翔平球衣銷售速度 超越梅西、C羅
日本「二刀流」球星大谷翔平還沒正式穿上道奇隊球衣，就已經又創下一項新紀錄，體育用品公司「Fanatics」宣布，大谷翔平48小時內的球衣銷售速度，超越梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo），成為史上第一。
大谷翔平在台灣時間12月10日宣告加盟道奇隊，12日大谷的道奇隊17號球衣上架開賣，球迷版限量球衣售價174.99美元，球員版球衣約300多美元，開賣當天即完售。
而Fanatics今天宣告，48小時內球衣銷售速度之王，由大谷翔平登上第一，第二、三名分別是足球巨星梅西及C羅，第四是美式足球芝加哥熊隊四分衛菲爾斯（Justin Fields），第五名是哈波（Bryce Harper）。
事實上，大谷翔平已經先超越梅西一次，當他以10年7億美元天價加盟道奇隊誰，合約總值超過梅西在2017-2021賽季與巴塞隆納簽下的6.74億美元合約，創下全球職業運動史上最大合約紀錄。
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