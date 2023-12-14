MLB／大谷翔平逃脫條款看人觸發 老闆、總管換人可跳槽

日本「二刀流」球星大谷翔平最終選定道奇隊作為新東家，10年7億美元的世紀合約細節也陸續揭曉，其中更包含罕見的「換人逃脫條款」，若球團高層發生異動，他可以選擇離開，確保競爭力。

根據美聯社報導，大谷翔平的合約中包含逃脫條款，觸發條件是：道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）或球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）離開現有職務時，大谷就可在該年季後選擇離隊。

大谷翔平離開天使隊，就是想選擇能進入季後賽的隊伍，要確保球隊走在競爭路上，洛杉磯時報記者哈里斯（Jack Harris）則指出，此條款並非史上首見，梅登（Joe Maddon）在擔任光芒隊教頭時，也有總管離隊就逃脫的條款，當時總管正是弗里德曼。

「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）則透露，大谷翔平的合約中，還包含完整的不得交易條款，另外也享有每場比賽道奇隊主場包廂使用權。

「The Athletic」知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，合約也表明大谷翔平會參與球隊慈善捐贈，但限制在1%以內，除了包廂外，道奇隊每一場也都要為大谷提供翻譯。

大谷翔平的正式加盟儀式預計將在台灣時間明天早上7點於道奇球場舉行，屆時大聯盟官網YouTube頻道也會進行直播。