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MLB／謝謝巨人贊助！李政厚入札金幫培證英雄賺全隊3年薪水

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚今天宣布加盟巨人，寫下旅美亞洲職棒野手最大約。 路透社
李政厚今天宣布加盟巨人，寫下旅美亞洲職棒野手最大約。 路透社

韓籍帥哥外野手李政厚今天宣布以6年1.13億鉅約加盟巨人隊，附帶第4年季後逃脫條款，合約打破亞洲職棒野手紀錄，也是第一位「億元男」，根據報導，原東家培證英雄隊可以因這筆簽約領到1882.5萬美元入札金，這個金額約莫是全隊薪資的3倍，對於預算不高的他們來說形同及時雨。

25歲的李政厚合約價碼曝光，外界詫異程度不亞於去年的吉田正尚，由於金河成在大聯盟的成功，李政厚的身價連帶獲得拉抬，但超過1800萬美元的均薪還是超越了外界原先預期的4年、5000至7000萬美元合約，除了得標的巨人，教士、藍鳥、小熊也都在競爭名單上。

這筆簽約堪稱經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）最新代表作，根據韓職入札制度，簽約球隊需支付的入札金計算方式為前2500萬的20%、後2500萬的17.5%，以及剩餘的15%。

因此，巨人必須支付培證英雄共1882.5萬美元入札金，換算韓幣約為247億，上賽季英雄全隊薪資加起來為83億，排名聯盟墊底，換言之，這筆入札金能夠養活全隊整整3個賽季，球隊經營獲得不少舒緩。

英雄總經理高亨旭受訪時也笑著表示：「政厚的能力得到認可，受到很好的報價，我不禁感到高興。」

李政厚上賽季獲選韓職年度MVP，本季繳出打擊率3成18、6轟45打點成績，生涯在韓職累積打擊率高達3成40，近2季僅5.4%的被三振率是最大賣點。

波拉斯 經紀人 巨人

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