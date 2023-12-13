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MLB／大谷降臨道奇意外拉抬今永昇太行情？均薪上看2000萬美金

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太有機會超越千賀滉大去年簽下的5年7500萬美元合約。 路透
今永昇太有機會超越千賀滉大去年簽下的5年7500萬美元合約。 路透

大谷翔平日前宣告以10年7億美元，北美運動史上最大約加盟道奇隊，震撼世界棒壇，自由市場「頭獎」開獎後，最大焦點落在歐力士隊王牌山本由伸身上，但同為經典賽國家隊友的今永昇太熱門程度也不容小覷，根據美媒報導，大谷選擇道奇可能會對今永的合約產生蝴蝶效應。

在眾所矚目的大谷翔平決定下家後，自由市場有望加速流動，這個「谷」牌效應不只在山本由伸身上發酵，今永昇太的競價也越發競爭；前者據傳將在兩周內做出決定，後者身價則是水漲船高，去年千賀滉大簽下的5年7500萬美元可能只是進場門檻。

大聯盟官網記者摩洛西（John Morosi）在訪談中指出，雖然年薪、合約長度不比山本，但部分業界人士相信今永昇太能領到均薪達2000萬美元的合約，「大谷加入道奇後，會增加國聯球隊爭取今永的興趣，他們需要替輪值增添左投深度，因為現在道奇打線有一排強力的左打者。」

據傳道奇、大都會、紅襪、小熊都在競爭行列中，紅襪隊更是希望能將今永和山本兩人一網打盡。

今永昇太本季以174次三振拿下中央聯盟三振王，生涯在日職共累積1129.2局，防禦率為2.98，本季自由市場買氣旺盛，尤其是先發投手市場屬於僧多粥少，今永的身價有望挑戰總值1億以上的大約。

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