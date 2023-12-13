MLB／韓國「風之孫」李政厚全方位 打擊技巧精湛

韓國職棒（KBO）明星外野手李政厚將轉戰美國職棒大聯盟，據報導獲得舊金山巨人6年1億1300萬美元（約新台幣36億元），打擊技巧受到看好，連離譜的壞球都能敲安打。

李政厚現年25歲，是韓國傳奇游擊手李鍾範的兒子。李鍾範1990年代起成為韓職盜壘王，當年有「風之子」外號，而李政厚承襲老爸的名號，被球迷叫「風之孫」。

大聯盟官網引述消息來源指出，效力培證英雄7年的李政厚使用「入札制度」挑戰大聯盟，將與巨人隊簽下6年1億1300萬美元合約，4年後擁有跳脫合約的權利。

大聯盟官網專文介紹李政厚，稱他是一名全方位明星球員，打擊技巧精湛。李政厚在韓職7季，繳出優異數據，生涯打擊率0.340、上壘率0.407、長打率0.491，單季打擊率從未低於0.318。

官網引述韓職專家指出，李政厚不只擅長攻擊好球帶中央的球，他更能擴大攻擊範圍，狙擊好球帶之外難打的球。

專家指出，身為一名打擊者，李政厚幾乎沒有太多的弱點，連壞球都能打。社群媒體上流傳影片，李政厚能像前大聯盟名將老葛雷諾（Vladimir GuerreroSr.）一樣，把離譜的壞球敲成安打。

守備方面，李政厚是韓職5屆金手套得主，大聯盟官網評估他是一名高於平均水準的外野手。

大聯盟不少現役球星來自棒球世家，李政厚也是球星二代，父親是韓國傳奇游擊手李鍾範。李鍾範生涯在韓國職棒16年、日本職棒4年，韓職生涯194轟、510盜，1994年差一點締造4成打擊率，打出超水準的3成93打擊率。

李政厚在韓國曾獲2017年新人王、2022年最有價值球員、5屆金手套獎，轉戰美國之後，面對大聯盟投手能否適應，巨人球團似乎不擔心。

巨人隊棒球事務總裁柴迪（Farhan Zaidi）近日在媒體訪談中，談到近幾年許多日本、南韓球員轉戰大聯盟後都繳出亮眼成績，「相較於10年、15年前，可能會對這種冒險抱持一點疑慮，但我現在有足夠的案例可考，只要做足功課，就會對球員可以做出的貢獻充滿信心」。

李政厚過去在韓職的隊友金河成就是一例，他今年在聖地牙哥教士隊繳出一線身手。

李政厚今年稍早曾對媒體表示，金河成是他效法的對象。他認為金河成站穩大聯盟，原因是「身為一名韓國球員，我們充滿了戰鬥精神，我們永不放棄」。他也想在大聯盟拿出拚戰態度，目標拿下打擊王、創造歷史。