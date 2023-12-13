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MLB／享受紐約球迷氛圍 索托談續約：他們知道該打電話給誰

聯合新聞網／ 綜合報導
索托明年底將成為自由球員，預料能挑戰4億美元起跳大合約。 美聯社
索托明年底將成為自由球員，預料能挑戰4億美元起跳大合約。 美聯社

洋基隊上週透過一筆7人交易迎來了少年強打索托（Juan Soto），補足了缺乏的左打外野火力，球隊今天也在線上為他舉行視訊記者會，索托則表示，對能加入這支歷史悠久的傳統強隊感到興奮。

本季效力教士隊的索托繳出35轟、109分打點，攻擊指數高達.930，下季末將成為自由球員，自從登上大聯盟以來，索托一直是全聯盟前5等級的強打，加上年紀僅24歲，經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）指出索托有極高意願投入自由市場試水溫，爭取總值4億以上的超級大約。

教士這個休賽季因老闆過世、團隊薪資緊繃等理由，難以負擔索托未來的續約價碼，將其交易至洋基，換來了以金恩（Michael King）為首的5人包裹，索托本季薪水預計為3300萬。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，自己也知道交易來索托可能是短期租約，但仍著眼於索托當下能帶來的升級，當索托談到是否與洋基洽談延長合約，他則輕鬆回覆：「關於任何合約事宜，他們知道該打電話給誰、跟誰交談。」

此外，索托也提到，他知道洋基右外野短對左打者特別有利，但不會特別改變打擊型態，「我們都知道外野距離很短，但毫無疑問，我會保持我一直在做的事，這是我一路走到現在的主因，所以沒有理由改變它。」

索托補充道，紐約在地有許多多明尼加人，包含自己的親朋好友，很期待能在球迷前打球，「在紐約的球場獻技絕對是種很棒的氛圍，球迷們真是難以置信，即便過去他們沒為我加油、甚至是送我噓聲......但我還是很享受在這的時光。」

紐約 波拉斯 洋基

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