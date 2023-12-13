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MLB／牛棚轉先發成功案例 皇家3年4500萬美元網羅盧戈
皇家隊今年苦吞106敗，團隊防禦率5.23，全聯盟倒數第2。因此休賽季決定積極補強投手陣容，今天以3年4500萬美元網羅34歲先發右投盧戈（Seth Lugo），再以2年800萬美元簽下33歲牛棚右投史卓頓（Chris Stratton）。
據大聯盟官網報導，盧戈每季年薪都是1500萬美元，第2季結束後能選擇跳脫。史卓頓合約第1年為350萬美元，第2年是450萬美元的球員選項。
盧戈過去大多擔任牛棚投手，今年效力教士隊轉任先發表現精采，先發26場，主投146.1局投出140K，防禦率3.57，每局被上壘率1.20。盧戈成為皇家隊史第4高薪自由球員補強，也空降皇家明年陣中第2高薪，僅次明星鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）的2000萬美元。
史卓頓2016年在巨人隊登上大聯盟，2019年開始轉任牛棚，上季先效力紅雀隊，季中再被交易到遊騎兵隊，最終奪下世界大賽冠軍。總共出賽64場，主投82.2局投出81K，防禦率3.92，每局被上壘率1.14。
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