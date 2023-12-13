MLB／牛棚轉先發成功案例 皇家3年4500萬美元網羅盧戈

洋基隊上週透過一筆7人交易迎來了少年強打索托（Juan Soto），補足了缺乏的左打外野火力，球隊今天也在線上為他舉行視訊記者會，索托則表示，對能加入這支歷史悠久的傳統強隊感到興奮。 本季效力教

2023-12-13 10:57