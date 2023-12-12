MLB／新科塞揚柯爾明年行使逃脫權 洋基可追加1年約無效化

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）本季成為新科美聯塞揚獎得主，與洋基合約將進入第5年的他下季末將有權逃脫，經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）近期受訪時表示，柯爾預計會行使條款，但也預期洋基會透過追加1年合約無效逃脫權。

柯爾本季繳出15勝4敗、2.64防禦率，209局內送出222次三振，防禦率、局數、WHIP值領先美聯群雄，最終榮膺生涯首座塞揚獎，彌補了2019、2021兩度票選排名第2的遺憾。

柯爾2019年季後與洋基簽下9年3.24億美金大約，效力洋基4個賽季，除了縮水賽季每年都能貢獻至少180局，期間累積防禦率為3.08，且年年都能拿到塞揚獎選票，是球隊最穩定的支柱，光是健康、耐操這點就讓洋基這份破歷史投手紀錄的大約回本。

這筆合約有完整的不可交易條款，第5年後有逃脫權，但條款上另外註明，洋基可以透過續約1年3600萬美元無效化逃脫權，柯爾陣營也預計這將會發生，畢竟柯爾屆時若出現在自由市場，有機會挑戰5年以上的長約，加上洛登（Carlos Rodon）、柯特斯（Nestor Cortes）上季因傷繳出低於聯盟平均的成績，洋基沒有本錢冒這個風險。

下賽季將年屆34歲的柯爾過去6年堪稱是聯盟最強投手，局數、fWAR都無人能敵，如果洋基追加1年合約，柯爾剩餘合約將是5年1.8億美金，與去年狄葛隆（Jacob deGrom）簽下的5年1.85億大約相去不遠。