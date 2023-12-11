MLB／大谷翔平年薪7000萬美元寫紀錄 扣完稅錢到手不足一半
大谷翔平以10年7億美元鉅約（約新台幣220億）加盟道奇隊，寫下北美運動新紀錄。不過有報導指出，扣掉稅金後，大谷實際年薪只有3360萬美元。
大谷這份合約總值打破NFL巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的10年4.5億美元紀錄，馬霍姆斯也發文表示，「完全嚇到了，恭喜他！」
大谷平均年薪7000萬美元也創大聯盟歷史紀錄，不過美國記者派特凱許（Andrew Petcash）點出大谷需要繳的稅金，包含聯邦稅2590萬美元、加州稅465萬美元、經紀人費210萬美元、優秀運動員稅200萬美元、醫療保險164萬美元，扣完後年薪只剩3360萬美元（約新台幣10.6億）。
在稅率更重的州，職業球員實際能領到的錢更少，以NBA為例，在某些稅率更重的州，例如加州，球員實際能領到的錢就更少。好比勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），他只能夠拿到44%左右的薪水，多倫多暴龍的球員更只有41%；若是在德州，球員大概可以拿到53%的薪水，差距也很可觀。
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