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MLB／沒有極限！歷史最大約簽大谷翔平後 道奇還想搶山本由伸

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊以運動史上最大合約簽下二刀流巨星大谷翔平後，為了加強輪值，仍舊鎖定市場上頭號投手山本由伸，希望能一舉將兩名日本巨星帶回洛杉磯。。 美聯社
道奇隊以運動史上最大合約簽下二刀流巨星大谷翔平後，為了加強輪值，仍舊鎖定市場上頭號投手山本由伸，希望能一舉將兩名日本巨星帶回洛杉磯。。 美聯社

道奇隊今天宣布以運動史上最大合約簽下二刀流巨星大谷翔平，對戰力版圖造成巨大影響，不過據傳道奇的季後補強沒有在這筆驚世簽約後結束，他們仍舊鎖定市場上頭號投手山本由伸，希望能一舉將兩名日本巨星帶回洛杉磯。

大谷翔平與道奇簽下的10年7億美金鉅約震撼世界棒壇，合約總值為體育史上新紀錄，平均7000萬年薪也一舉改寫大聯盟新高，目前道奇新賽季團隊薪資也將因這筆簽約直升前3名，不過豪華稅顯然沒有束縛道奇，他們仍在另一名日籍球星山本由伸的爭奪戰當中，其他的競爭對手包括洋基、大都會。

大谷的合約帳面數字雖然龐大，但合約有很大部分是延遲支付，這個主意是大谷自己提出，為的就是讓球隊有更多操作彈性，資深記者海曼（Jon Heyman）在大谷簽約報導中提及，不要因大谷簽約而將道奇排除在山本的選項之外，「他們有能力簽下兩位，一次帶走大谷及山本。」

山本由伸由於年紀優勢，價碼可能在多隊競價下如同大谷翔平突破期待，外界預計他能挑戰總值3億美金的長約，若屆時成真，道奇光是在這兩人身上就可能豪砸10億美金。

此外，道奇追求山本由伸也並非「炫富」表現，而是輪值正面臨開天窗危機，準名人堂傳奇克蕭（Clayton Kershaw）和烏力亞斯（Julio Urias）投入自由市場，多位年輕先發因傷回歸時間未定，加上「投手大谷」動手肘韌帶手術後年才能回到投手丘，補強前段輪值是球隊制服組勢在必行的任務。

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