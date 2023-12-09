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MLB／瘋傳大谷飛多倫多騷動8小時 美記者情報戰翻車

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平情歸何處牽動所有棒球迷的心。 美聯社
大谷翔平情歸何處牽動所有棒球迷的心。 美聯社

各界有多熱切等待大谷翔平的決定？一場8小時的騷動窺見一斑，一位記者的爆料留言加上網友扮演「柯南」找到的線索，讓全球都以為大谷簽約藍鳥即將發生，而事後顯示大谷人還在南加州家中。

事件源起於記者摩洛西（Jon Morosi）於台北時間昨晚約9點半透過X（推特）表示，「大谷即將做出決定，最快就是今天。」球迷以為即將開獎，而來自網友的情報，成為一塊一塊拼上的拼圖。

有人進一步找到一架大谷曾搭過的私人飛機，表訂將在當地時間早上9點從安那罕起飛，下午4點降落多倫多，還有人爆料菊池雄星已在藍鳥主場羅傑斯中心外的高檔壽司餐廳預定了50人以上的座位，種種訊息顯示，大谷即將抵達多倫多與藍鳥簽約。

摩洛西接著更提到，「根據消息指出，大谷已在前往多倫多的路上，他的經紀公司被問到大谷的行程，不願發表意見。」加劇了各界的想像空間。

這架私人班機吸引超過4000人在FlightAware網站上追蹤，但隨後騷動劇情急轉直下，多方消息指出，大谷人在加州家中，並不在飛機上；也有攝影記者在機場等待，確認下機的人不是大谷，而是一位加拿大商人及他的家人。

藍鳥 大谷翔平 菊池雄星

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