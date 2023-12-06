MLB／旅韓洗身價超成功！白襪2年1500萬美元簽韓職MVP

白襪隊今天宣布以2年1500萬價碼網羅本季在韓職大殺四方的費德（Erick Fedde），補強輪值深度，也是球隊休賽季至今最大筆的補強，去年冬天乏人問津的費德這趟亞洲行讓身價翻漲數倍，堪稱另一旅韓成功案例。

費德曾經兩度入選大聯盟百大新秀，但在國民隊6個賽季表現平平，累積21勝33敗，防禦率高達5.41，今年轉戰韓職NC恐龍隊後投出一片天，本季在韓職投出宰制性數據，30場先發狂掃20勝，180.1局送出209K，防禦率僅2.00，拿下勝投王、防禦率王、三振王、MVP、崔東原賞、守備賞等6大獎，是史上首位拿下投手3冠王的洋投。

季末費德引起美日球隊瘋搶，原先傳出金額約為2年1000萬美元上下，最終白襪以超出預期的2年1500萬美元拿下，球隊期待他能複製響尾蛇隊凱利（Merrill Kelly）近年高CP值表現，後者投身韓職4年後回到大聯盟，扣除縮水賽季每年都能吃下至少27場先發，今年成為第1位在韓職大賽及世界大賽奪勝的投手。

白襪總管蓋茲（Chris Getz）表示，下賽季目標是比今年更好，費德雖然不是巨大的補強，但對球隊是需要的升級，「我們希望在輪值中盡可能添加投手，當然，在賽季開始前你永遠不會覺得自己深度足夠。」

蓋茲說：「我之前曾說，我們很幸運待在美聯中區......對於球員跟組織裡每個人來說，尋找改進的方法很重要，我們每天醒來都在想怎麼改善球隊。」