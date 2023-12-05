MLB／「兒子說不續約乾脆退休」 老將邁利聽他的續留釀酒人

釀酒人隊今天宣布與老將左投邁利（Wade Miley）達成1年850萬美元續約，他將進入生涯第14個賽季，當受訪時談到為何選擇續約老東家，邁利出乎意料地回覆：「聽兒子的話。」

邁利本季繳出9勝4敗、3.14防禦率數據，季末拒絕與釀酒人隊的共同選擇權，不過最後仍選擇重返老東家，「首要的是，比起在哪裡打球，我需要真正反思自己是否百分之百能投入比賽，我喜歡這裡，我的家人也是。」

邁利生涯效力過8支球隊，包含同屬國聯中區的釀酒人、紅人、小熊，邁利提到希望能待在國聯中區，而兒子傑布（Jeb Miley）和新總教練墨菲（Pat Murphy）兒子的好關係是自己做出決定的關鍵，「我的兒子說我必須為釀酒人投球，不然就退休。」

邁利今年投球表現可以用穩健兩字形容，23場先發有12場失分為1分或更少，且只有3場失分超過4，在伍卓夫（Brandon Woodruff）離隊、伯恩斯（Corbin Burnes）陷入交易傳聞後，有望開季站穩釀酒人輪值。

邁利說：「我一直在訓練，現在身體感覺非常好，期待進入下個賽季，這聽起來很瘋狂，但我想先發30場比賽。」