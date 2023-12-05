MLB／傳山本由伸身價漲到3億美元 這兩隊想打包他和大谷

山本由伸連3年奪下日職洋聯投手四冠王和MVP，今年他決定挑戰大聯盟，傳出身價飆漲到3億美元（約台幣94億元），巨人及多支豪門球隊都加入搶人大戰。

據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，山本由伸的價碼原本是2億美元左右，但目前已接近3億美元，因為25歲的頂級先發投手成為自由球員並不常見。

大聯盟歷史上只有6名球員在自由市場獲3億美元以上的合約，洋基塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）是唯一的投手，他在2019年簽下9年3.24億美元的鉅約，如今山本由伸是否能打破紀錄，值得關注。

據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，有意山本的球隊包含巨人、道奇、大都會、紅襪和洋基。值得一提的是，巨人和道奇也被點名對大谷翔平有興趣，可能一次全包。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）則指出，山本由伸這周會和大都會見面，但洋基一直是最積極爭奪山本的球隊，總管凱許曼（Brian Cashman）曾赴日見證山本投出無安打比賽，可能不惜一切代價網羅他。