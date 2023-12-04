MLB／一球未打就發財！釀酒人大物獲近1.5億美元破紀錄合約
大聯盟百大新秀第2名的19歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）今天和釀酒人達成協議，簽下8年8200萬美元長約，加上2年球隊選項、買斷金及激勵獎金，最高可達10年1.425億美元（約新台幣44.5億）。
這份合約創下「一球未打」小聯盟球員（20歲以下）史上最高續約金額。先前紀錄是白襪重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）的6年5000萬美元。
喬里奧出生於委內瑞拉，2021年與釀酒人簽約，最初是游擊手，去年轉守外野。他去年在2A出賽122場，累積22轟、89分打點及43次盜壘成功，打擊三圍是.280/.336/.467。在3A出賽6場，打擊率3成33。
目前釀酒人外野人手不少，除了前MVP葉力奇（Christian Yelich），曾來台打過經典賽的弗里利克（Sal Frelick）、米契爾（Garrett Mitchell）、威莫（Joey Wiemer）也都是入選過百大新秀的潛力打者。
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