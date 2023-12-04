快訊

電動車也有令人意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

MLB／一球未打就發財！釀酒人大物獲近1.5億美元破紀錄合約

聯合新聞網／ 綜合報導
19歲外野手喬里奧與釀酒人簽下破紀錄合約。 截圖自X
19歲外野手喬里奧與釀酒人簽下破紀錄合約。 截圖自X

大聯盟百大新秀第2名的19歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）今天和釀酒人達成協議，簽下8年8200萬美元長約，加上2年球隊選項、買斷金及激勵獎金，最高可達10年1.425億美元（約新台幣44.5億）。

這份合約創下「一球未打」小聯盟球員（20歲以下）史上最高續約金額。先前紀錄是白襪重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）的6年5000萬美元。

喬里奧出生於委內瑞拉，2021年與釀酒人簽約，最初是游擊手，去年轉守外野。他去年在2A出賽122場，累積22轟、89分打點及43次盜壘成功，打擊三圍是.280/.336/.467。在3A出賽6場，打擊率3成33。

目前釀酒人外野人手不少，除了前MVP葉力奇（Christian Yelich），曾來台打過經典賽的弗里利克（Sal Frelick）、米契爾（Garrett Mitchell）、威莫（Joey Wiemer）也都是入選過百大新秀的潛力打者。

釀酒人

相關新聞

MLB／大谷追逐戰已到最後階段 紐郵爆料身價達6億美元

大聯盟巨星大谷翔平進入自由球員市場後，毫無意外引發眾多球團追逐，紐約郵報指出，隨著競標愈來愈激烈，大谷可能成為身價6億美...

MLB／寫下外卡傳奇的教頭 李蘭領軍1769勝入選名人堂

大聯盟退役知名總教練李蘭（Jim Leyland）今天入選名人堂，這位78歲傳奇人物在球員最高只打到2A，但在大聯盟領軍...

MLB／一球未打就發財！釀酒人大物獲近1.5億美元破紀錄合約

大聯盟百大新秀第2名的19歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）今天和釀酒人達成協議，簽下8年8200萬美元長約，加上2年球隊選項、買斷金及激勵獎金，最高可達10年1.425億美元（約新台幣

MLB／傳貝林傑要價2.5億美金洋基吃不消 等大谷動向再定案

前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）今年轉戰小熊大復活，奪下國聯東山再起獎，他成為自由球員後吸引一些球隊的興趣，但傳出他索要2.5億美元（約新台幣78億）的大約，讓豪門洋基也吃不消。

MLB／勇士發動2換3交易！得到水手昔日大物克蘭尼奇

大聯盟冬季會議正式展開，勇士與水手達成一筆5人交易，得到水手24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）。 克蘭尼奇曾被排在百大新秀第4名，但登上大聯盟後表現不如預期，連2季打擊率低於2

MLB／年度最佳後援下季回不來 傳金鶯加入海德爭奪戰

本季重回季後賽的美聯東區霸主金鶯隊季末至今表現靜悄悄，補強目標放在投手群的他們日前傳出對明星終結者海德（Josh Hader）有興趣，也盯上了查普曼（Aroldis Chapman）、金布洛爾（Cra

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。