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MLB／勇士發動2換3交易！得到水手昔日大物克蘭尼奇

聯合新聞網／ 綜合報導
水手昔日大物克蘭尼奇。 美聯社
水手昔日大物克蘭尼奇。 美聯社

大聯盟冬季會議正式展開，勇士水手達成一筆5人交易，得到水手24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）。

克蘭尼奇曾被排在百大新秀第4名，但登上大聯盟後表現不如預期，連2季打擊率低於2成。他上季終於破繭而出，出賽105場，累積11發全壘打、49分打點，打擊率0.253，標準化攻擊指數（OPS+）109創生涯新高。

勇士送出的籌碼是農場第7新秀右投菲利普斯（Cole Phillips），以及防禦率6.43的27歲右投科瓦爾（Jackson Kowar）。水手送出克蘭尼奇外，還附上左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）和一壘手懷特（Evan White）。

現年31歲的岡薩雷斯今年只出賽10場，防禦率5.22；大聯盟生涯9季，防禦率4.41。27歲的一壘手懷特連2年沒有大聯盟出賽紀錄。

勇士 水手

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