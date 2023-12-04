MLB／寫下外卡傳奇的教頭 李蘭領軍1769勝入選名人堂

大聯盟退役知名總教練李蘭（Jim Leyland）今天入選名人堂，這位78歲傳奇人物在球員最高只打到2A，但在大聯盟領軍22年奪下1769勝，最高成就是1997年率領馬林魚隊奪下隊史首座世界大賽冠軍。

李蘭1986年從海盜隊展開領軍生涯，歷經馬林魚、洛磯、老虎隊，在2013年退休，勝場數在史上名列18。

大聯盟外卡制1995年登場，季後賽擴編成3輪制，李蘭1997年領軍馬林魚首季，就以外卡身分在季後賽連勝巨人、勇士、印地安人隊（守護者隊前身），成為史上首支外卡奪下世界大賽冠軍的球隊，2006、2012年也率領老虎贏得美聯冠軍。

生涯從未上過大聯盟，卻能領軍1769勝，李蘭這項紀錄是大聯盟教頭第2多，只落後洋基隊前教頭麥卡錫（Joe McCarthy）的2125勝，入選名人堂儀式將在明年7月21日進行。