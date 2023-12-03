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MLB／年度最佳後援下季回不來 傳金鶯加入海德爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
海德是自由市場上身價最高的終極者。 美聯社
海德是自由市場上身價最高的終極者。 美聯社

本季重回季後賽的美聯東區霸主金鶯隊季末至今表現靜悄悄，補強目標放在投手群的他們日前傳出對明星終結者海德（Josh Hader）有興趣，也盯上了查普曼（Aroldis Chapman）、金布洛爾（Craig Kimbrel）等經驗豐富的終結者，希望能替牛棚再添人手。

海德本季繳出33救援、防禦率1.28的頂尖成績，生涯每9局可以飆出15次三振，是市場上最頂尖的後援投手，根據外媒預測，海德有機會拿到不遜於狄亞茲（Edwin Diaz）去年簽下的5年1.02億美金價碼，晉身史上身價最高的後援投手。

金鶯隊本季終結者為「魔山」包提斯塔（Felix Bautista），他今年以1.48防禦率、33救援獲選為美聯最佳後援投手，還獲得塞揚獎選票，不過他在9月開了手肘韌帶置換手術，必須要到2024年才能重返投手丘。

在包提斯塔因傷缺陣的空窗期，外界預期今年入選明星賽的卡諾（Yennier Cano）將暫代守護神一職，不過球隊仍希望能引進一名勝利組等級的牛棚添加深度，海德無疑是市場上最好的選擇，他的生涯起步就是在2012年選秀會上被金鶯選中，若能順利回歸將是另一次鳳還巢佳話。

不過對於小市場的金鶯而言，要搶海德對於薪資結構恐怕是不小影響，本季團隊薪資僅6700萬美元，在大聯盟30支隊伍中，僅贏過運動家隊，而海德除了金鶯想搶，遊騎兵、費城人等豪門球隊都在競爭名單上。

薪資 團隊 金鶯

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