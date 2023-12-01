MLB／官網回顧規則五選秀 前中職洋投狂威最慘、王維中也入列

大聯盟規則五選秀即將在12月的冬季會議登場，大聯盟官網也撰文回顧，各隊最近一次透過規則五得到的球員，前中職樂天桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）和味全龍隊王維中都被提到。

這項制度開放各大聯盟球隊在其他球隊小聯盟中，挑走保護名單外的年輕球員，被選進球員隔年整季都會被登錄在25人名單。狂威2010年選秀會首輪被釀酒人隊選中，卻因糖尿病未簽約，2013年又被運動家以第4輪選進，2016年白襪在規則五選秀將他挑走。

狂威在白襪待3年後離隊，2020年加盟紅襪，2021年轉戰中職，直到今年才重返大聯盟，先後效力道奇和費城人。官網指出，狂威生涯在大聯盟投307.1局，7勝32敗（勝率17.9%），防禦率6.18。這是二次世界大戰後，至少累積307.1局投手當中，最差的防禦率和勝率。

釀酒人最近一次規則五選秀是王維中，海盜2011年簽下王維中，釀酒人2013年用規則五選秀挑走，當時他在小聯盟累積74.1局投球，不過最高層級是高階1A。2014年王維中只在大聯盟出賽14場，因肩傷缺席下半季大部分賽事。2017年他被釀酒人短暫拉上大聯盟，2019年在運動家和海盜共出賽25場，防禦率3.77，隔年就返台打球。