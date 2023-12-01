快訊

亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／官網回顧規則五選秀 前中職洋投狂威最慘、王維中也入列

聯合新聞網／ 綜合報導
王維中。 本報系資料照
王維中。 本報系資料照

大聯盟規則五選秀即將在12月的冬季會議登場，大聯盟官網也撰文回顧，各隊最近一次透過規則五得到的球員，前中職樂天桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）和味全龍隊王維中都被提到。

這項制度開放各大聯盟球隊在其他球隊小聯盟中，挑走保護名單外的年輕球員，被選進球員隔年整季都會被登錄在25人名單。狂威2010年選秀會首輪被釀酒人隊選中，卻因糖尿病未簽約，2013年又被運動家以第4輪選進，2016年白襪在規則五選秀將他挑走。

狂威在白襪待3年後離隊，2020年加盟紅襪，2021年轉戰中職，直到今年才重返大聯盟，先後效力道奇和費城人。官網指出，狂威生涯在大聯盟投307.1局，7勝32敗（勝率17.9%），防禦率6.18。這是二次世界大戰後，至少累積307.1局投手當中，最差的防禦率和勝率。

釀酒人最近一次規則五選秀是王維中，海盜2011年簽下王維中，釀酒人2013年用規則五選秀挑走，當時他在小聯盟累積74.1局投球，不過最高層級是高階1A。2014年王維中只在大聯盟出賽14場，因肩傷缺席下半季大部分賽事。2017年他被釀酒人短暫拉上大聯盟，2019年在運動家和海盜共出賽25場，防禦率3.77，隔年就返台打球。

王維中

相關新聞

MLB／官網回顧規則五選秀 前中職洋投狂威最慘、王維中也入列

大聯盟規則五選秀即將在12月的冬季會議登場，大聯盟官網也撰文回顧，各隊最近一次透過規則五得到的球員，前中職樂天桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）和味全龍隊王維中都被提到。 這項制度開放各大

MLB／傳大谷翔平紐約打球意願低 黑馬藍鳥搶人有兩大優勢

大谷翔平休賽季成為自由球員，下一步動向備受外界關注。如今有消息指出，大谷可能不會在紐約打球，意味著洋基和大都會要爭取他有難度。另外，紐媒也提到藍鳥爭奪大谷有兩大優勢。 據紐媒《SNY》記者馬提諾

MLB／大谷翔平與小黑貓互動超暖！網：不只喜歡狗還是貓奴

大谷翔平今天完成年度最佳指定打擊獎3連霸，成為「老爹」歐提茲（David Ortiz）後第2人。大聯盟官方社群帳號也釋出一段採訪片段，這次又有動物入境，但不是狗狗，而是黑貓。 大谷先前全票奪下生

MLB／洋基有信心得到索托+山本由伸 不願用2大物當交易籌碼

洋基上季無緣季後賽，休賽季試圖重振旗鼓，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基的首要目標是交易來教士強打索托（Juan Soto），並在自由市場簽下山本由伸。 海曼指出，索

MLB／獎不完！大谷連3年奪傑出DH 史上僅「老爹」辦到過

「二刀流」球星大谷翔平的獎盃櫃今天確定再多一座新夥伴，拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人，前一人是2003到0...

MLB／索托交易案談判有新進展 傳教士看上洋基「火星人」

據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，洋基與教士討論強打索托（Juan Soto）交易，已達到「交換名字」進度，但教士要價非常高，雙方未接近達成協議。 該報導指出，洋基休賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。