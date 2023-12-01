MLB／傳大谷翔平紐約打球意願低 黑馬藍鳥搶人有兩大優勢

大谷翔平休賽季成為自由球員，下一步動向備受外界關注。如今有消息指出，大谷可能不會在紐約打球，意味著洋基和大都會要爭取他有難度。另外，紐媒也提到藍鳥爭奪大谷有兩大優勢。

據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）今天報導，如果業內有大谷想來紐約的跡象，那大都會肯定積極追求，但目前為止還沒看見這點。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）日前也指出，洋基對大谷來紐約打球的意願感到不樂觀。

海曼今天則點出藍鳥爭奪大谷有兩大優勢，首先，根據藍鳥隊內人士說法，大谷喜歡拜訪多倫多的經歷。第二，雖然藍鳥有加拿大貨幣問題，但有競爭對手透露，大谷喜歡相對低調的環境。

先前有報導指出，藍鳥可能將重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和明星游擊手比切特（Bo Bichette）交易走，不過海曼認為，就算藍鳥成功引進大谷，交易案也不太可能發生。