MLB／索托交易案談判有新進展 傳教士看上洋基「火星人」

據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，洋基與教士討論強打索托（Juan Soto）交易，已達到「交換名字」進度，但教士要價非常高，雙方未接近達成協議。

該報導指出，洋基休賽季初就和教士進行過交易討論，目前仍持續進行中。教士看上洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）或沃爾普（Anthony Volpe）這種等級的大物新秀。

大聯盟年輕先發投手金恩（Michael King）或施密特（Clarke Schmidt）也是人選之一。馬提諾認為這種巨星等級交易案，教士獅子大開口，洋基拒絕並持續談判，是標準做法。

馬提諾指出，洋基視索托為符合陣容的球員，不過洋基左外野需要守備好的球員，索托顯然不是。另外，索托明年合約就到期，洋基需謹慎思考，沒有人期待得到索托後就談好續約，因此交易索托就像「租借」一名球員。