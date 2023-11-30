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MLB／大谷翔平有望下周簽約 名記者看好這三隊得標

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美媒指出大谷最快下周就會決定要與哪隊簽約。 美聯社
美媒指出大谷最快下周就會決定要與哪隊簽約。 美聯社

日籍二刀流好手大谷翔平的動向是今年自由市場最大話題，資深記者海曼（Jon Heyman）透露，目前盛傳大谷將在冬季會議期間簽約，小熊、巨人、道奇隊目前是領跑者。

海曼在「Bleacher Report」的直播節目中，更新大谷翔平的市場傳聞近況，「我認為他可能在冬季會議完成簽約，這令人十分期待，目前大家都有相同看法，但無法保證。」

大聯盟將在美國時間12月3日到6日在田納西州納什維爾舉辦冬季會議，而根據當初大谷翔平旅美時，也是在11月提出入札、12月與天使隊簽約來看，印證大谷不希望拖太久才簽約的說法。

海曼也透露目前各隊追逐大谷的狀況，小熊隊「非常有機會」、巨人隊「是熱門隊伍」、道奇隊「仍受歡迎」、藍鳥隊「聽說有加入」、紅襪隊「傳聞要幹大事」、教士隊「機會不大」、遊騎兵隊「加入競爭」、洋基隊「有加入但主要鎖定山本由伸、索托（Juan Soto）」。

海曼預測大谷會獲得5億美元左右合約，但也不排除上看6億美元，這位日籍球星能投能打，是大聯盟史上最熱門商品，而且才剛拿下今年球季的美聯MVP，唯一問題是韌帶傷勢導致明年無法投球，但準備好繼續打擊。

大谷翔平 小熊隊 道奇

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