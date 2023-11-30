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MLB／年度最佳後援投手出爐 兩位三振大師擊敗救援王
大聯盟年度最佳後援投手今天出爐，經由6位退役「守護神」票選後，金鶯隊包提斯塔（Felix Bautista）、釀酒人隊威廉斯（Devin Williams）獲獎，大聯盟官網用「三振大師」形容這兩位強投。
包提斯塔本季出賽56場，戰績8勝2敗1中繼33救援、防禦率1.48，合計61局飆出110次三振，33救援在美聯排名第3。
威廉斯出賽61場，戰績8勝3敗36救援、防禦率1.53，合計58.2局飆出87次三振，36救援在國聯排名第4。
兩聯盟年度最佳後援投手獎分別以傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）、霍夫曼（Trevor Hoffman）為名，兩人也在6人評審團中，今年美聯救援王、守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase）和國聯救援王、海盜隊貝德納（David Bednar），在兩聯盟票選排名第2。
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