MLB／年度最佳後援投手出爐 兩位三振大師擊敗救援王

根據《The Athletic》報導，一向精打細算的釀酒人隊正在與大聯盟百大新秀榜眼、隊內頭號新秀喬里奧（Jackson Chourio）談延長合約，據悉，價碼將打破大聯盟一球未打就續約的新秀紀錄。

2023-11-29 17:15