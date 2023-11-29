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MLB／教士到底賣不賣索托？ 美媒：該問的是哪隊會搶到他

聯合新聞網／ 綜合報導
索托新合約價碼上看4億美元。 法新社
索托新合約價碼上看4億美元。 法新社

教士隊明星外野手索托（Juan Soto）明年底將成為自由球員，經紀人是著名「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的他早早喊出要挑戰歷史級別大約，高昂價碼對於有意重整團隊薪資的教士來說有點吃不消，據傳這也讓索托被交易可能性大幅增加。

根據《The Athletic》斷言，索托「幾乎肯定會被交易」，一方面是索托團隊有意在自由市場上試水溫，另一方面，教士老闆賽德勒（Peter Seidler）本月辭世，加上球隊已經連續4年超出豪華稅門檻，多筆長約纏身情況下很難給索托理想價碼，「問題不在於索托是否被交易，在於哪支球隊會獲得他。」

教士本季團隊薪資高達2.49億，全聯盟僅次於大都會隊和洋基隊，不過聖地牙哥本身在聯盟屬於中游市場球隊，季末王牌投手史奈爾（Blake Snell）及終結者海德（Josh Hader）都投身自由市場，這個休賽季可以順勢重整團隊薪資結構，索托預計3300萬美元的薪水顯得有些沉重。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）則指出，和索托續約的不確定性可能大大影響到交易價值，2022年教士用了包含2名從農場畢業的百大前10新秀、2名百大新秀，共計5名新秀的豪華包裹才將當時還有2年半控制權的索托換到手，如今索托雖身手依舊，卻僅剩一年合約且篤定進自由市場，恐怕會讓沒有續約本錢的球隊卻步。

國民隊曾經向索托開出15年4.4億美元的天價續約，但沒過太久時間就遭索托方婉拒，據傳索托想爭取突破5億美金的歷史最大約，而美媒則認為洋基、巨人、大都會等隊是最有機會的下家。

教士 大都會 Juan Soto

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