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MLB／韋蘭德邁向4億美元倒數 明年超越卡布雷拉躍居第1

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韋蘭德將成為史上最高薪球員。 法新社
韋蘭德將成為史上最高薪球員。 法新社

太空人隊40歲強投韋蘭德（Justin Verlander），本季年薪4333萬3333美元，和老戰友薛則（Max Scherzer）並列大聯盟榜首，明年球季開打後，他的身價還會繼續飆升，季末將成為史上最高薪球員。

老虎隊名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）結束大聯盟生涯21年，帶著3174支安打、511轟退休，一共賺進4億41萬623美元（約合台幣139.57億元），超越洋基隊A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez），躍居史上第1。

A-Rod在2016年從洋基隊退休，根據美國媒體Baseball-Reference的統計，他在生涯22年一共賺進3億9928萬5104美元，今年季後被卡布雷拉超越，韋蘭德3億6084萬8333美元排名第3。

大都會隊去年12月和韋蘭德簽下兩年8666萬6666美合約，本季年薪追平薛則，寫下全球棒壇新紀錄，8月2日被交易到老東家太空人，挑戰世界大賽2連霸失利。

韋蘭德明年身價仍是4333萬3333美元，其中2500萬美元由大都會負責，他到球季結束時，生涯總薪資4億418萬1666美元，將會超越卡布雷拉，成為史上收入最高的球員。

大聯盟史上只有24人總收入超過2億美元，其中6人超過3億美元，亞洲球員最高是鈴木一朗1億6718萬1483美元，達比修有1億6700萬美元居次，明年就可超前。

「二刀流」日籍球星大谷翔平效力天使隊6季，目前賺進3969萬5000美元，生涯首次進入自由球員市場，被推測可能簽下5億美元合約，未來也有機會寫下空前紀錄。

韋蘭德 大聯盟

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