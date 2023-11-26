MLB／山本由伸啟動視訊面試球隊 決選階段再飛美國

日職當代最強投手山本由伸挑戰大聯盟，預計將在下周與各隊展開視訊、電話對談，目前人還在日本的他，將在進入決選階段後飛一趟美國，時間點落在美國時間12月7日之後。

帶著澤村賞三連霸的資歷，山本由伸被視為今年大聯盟先發投手最大咖自由球員，超過10隊以上對他有興趣，包括大都會、洋基、紅襪、道奇、小熊、費城人、水手、遊騎兵、巨人、紅雀、響尾蛇、老虎隊，都被點名有意爭取，預期合約價碼達總值2億美元以上。

美國媒體報導指出，山本由伸將在下周與有意爭取的球隊視訊、電話面談，決定進入決選名單的球隊，等待冬季會議後赴美與這些球隊碰面，決定加盟球隊。

山本由伸的入札程序在11月21日起跑，握有45天協商時間，截止日為明年1月4日下午5點，但他預期會在那之前就做出決定。