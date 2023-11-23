MiLB／一直被鄭宗哲電 李灝宇秋季聯盟取經見識怪物
看著海盜隊台將鄭宗哲進入大聯盟40人名單，老虎隊「怪力男」李灝宇被刺激到，更直言今年一直被宗哲「電」，「他真的很強。」
20歲的李灝宇與22歲的鄭宗哲同是U18世界盃奪冠班底，今年杭州亞運又當隊友，平時就常保持聯絡，李灝宇也向鄭宗哲請益打擊、守備技巧，「宗哲英文很好，沒有語言障礙，這幾年也保持健康，所以成長速度很快。」
今年季後李灝宇到秋季聯盟磨練，碰到海盜隊球員時也聊到鄭宗哲，「他們說宗哲如果是在其他球隊，早就上大聯盟了，因為他球商很好，懂得如何調整自己。」
旅美3個球季，李灝宇過去2年都被傷勢困擾，亞運前更因拉傷大腿，在沒有復健賽、實戰投打練習下，就投入國際賽，攻守表現都不理想，他表示：「結果論就是不好，原本以為狀態有回來，但下場比賽感覺不同，確實不好調整，但自己要努力，適應得更快一點。」
也因受傷關係，李灝宇今年僅出賽75場，主動向球隊請纓參加秋季聯盟，補足出賽數也開拓視野，「滿多怪物的，感覺到自己的渺小，有很多厲害的打者。」甚至也遇到到林昱珉效力2A的總教練，幫助他調整守備動作，「滿有收穫的。」
「很期待明年球季。」李灝宇表示，在秋季聯盟學到不少，希望盡快運用到球場上，也知道距離大聯盟還急不得，但很感謝球隊讓自己有機會成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言