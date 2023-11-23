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MLB／王建民藍鳥時期教頭 吉本斯成為大都會板凳教練
大都會隊重整教練團，將由藍鳥隊前總教練吉本斯（John Gibbons）擔任板凳教練，輔助新任教頭曼多薩（Carlos Mendoza），
大都會今年戰績75勝87敗，在國聯東區排名第4，領軍兩年的67歲總教練蕭瓦特（Buck Showalter）下台，洋基隊前板凳教練曼多薩11月7日上任，簽下3年450萬美元合約，首次在大聯盟執掌兵符。
吉本斯過去在藍鳥領軍11年（2004到08年、2013到18年），王建民2013年曾在他的麾下，先發6場投出1勝2敗。
大都會在1980年選秀會首輪挑中吉本斯，登上大聯盟後只打兩季18場比賽就結束，1990年起在大都會小聯盟展開教練生涯。
吉本斯領軍藍鳥時期合計1582場比賽，戰績793勝789敗，2015、16年都打進美聯冠軍賽，2018年離隊後，一度轉任勇士隊球探，明年球季重出江湖，最大重點是輔佐菜鳥教頭曼多薩。
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