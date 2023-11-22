MLB／「為過世老闆拚冠」 前紅雀年度最佳教練接掌教士兵符

教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）休賽季被同區勁敵巨人隊給挖角，經過了將近一個月的時間，教士也找到新賽季的主帥人選，由過去曾擔任過紅雀隊教練、現為球隊高級顧問的席爾特（Mike Shildt）接下帥印，而他也高喊要替已逝老闆賽德勒（Peter Seidler）拚座冠軍。

最近一個月，教士的總教練位置和許多名字連結在一起，包括前天使隊主帥尼文（Phil Nevin），但最終高層決議從內部拉拔，與席爾特簽下兩年約，席爾特過去在紅雀體系待了18年，並於2018至2021賽季擔任總教練，期間年年獲得年度教練選票，並於2019年獲獎，甚至在被紅雀解雇的2021賽季，還入圍最終票選名單。

教士總管普瑞勒（A.J. Preller）表示，席爾特對球隊組織的熟悉程度是脫穎而出的關鍵之一，除了替大聯盟球隊工作，席爾特過去兩年也花時間參與球團附屬機構的事務，並幫助管理小聯盟訓練營部分環節，兩人之前有著良好的合作關係。

普瑞勒說：「席爾特的團隊準備充分並注重細節，與球員的溝通風格十分公開透明......我們的球隊可以贏下很多比賽，並在明年打進季後賽，我認為不必讓他了解球隊的處境與能力，他親眼目睹這點，這對我們來說鐵定是個考量因素。」

席爾特則在訪談中提及近期過世的前老闆賽德勒，談到了他對教士及聖地牙哥社區的貢獻，席爾特說，過去兩年來每個月都會與賽德勒會面一次，兩人會談論棒球、生活、社區、慈善事業，是段美好的時光，因此自己在新賽季會努力傳承賽德勒精神。

席爾特補充：「我將會致力於傳承賽德勒制定的遠大願景，帶領球隊邁進，替球隊、替這座城市贏下世界大賽冠軍，對此我感到很興奮，這是我們紀念賽德勒偉大貢獻的一種方式。」