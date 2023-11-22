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MLB／終於跑完「賣身契」合約 傳老虎對前田健太有興趣
日籍強投前田健太2016年跨海圓大聯盟夢，第一張合約就簽了整整8年，但總值僅2500萬美元，是張堪稱「資方之光」的賣身契合約，如今年屆35歲的他再度投入自由市場獲得不少球隊關注，據傳，輪值充滿年輕天賦的老虎隊高度關注前田能帶來的老將效應。
前田健太2021年動了手肘韌帶置換手術，直到本季才復出，出賽21場繳出6勝8敗、防禦率4.23的成績，一共吃下104.1局，雖然帳面成績屬於聯盟平均，不過前田的控球能力依舊精準，三振率及保送率都勝過聯盟7成5投手，每九局三振數、保送數都和生涯平均相差無幾，以傷癒首年來說表現可圈可點。
外媒也指出，前田普通的帳面成績是受到對洋基隊掉10分的先發所致，該場比賽後前田隨即進入傷兵名單，重返投手丘後成績明顯提升，賽季最後88.1局投球內防禦率是3.36。
根據底特律當地媒體報導，老虎將前田視為年輕輪值中可行的老將黏著劑，也希望他能幫助球隊未來在日本投手市場站穩腳步，今年季末王牌投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）行使球員選擇權進入自由市場，老虎隊內清一色都是年輕人，包括史庫柏（Tarik Skubal）、歐森（Reese Olson）、曼寧（Matt Manning）等人。
除此之外，老虎的薪資空間相當健康，貝耶茲（Javy Báez）是2024年季後陣中唯一有保障合約的球員，有足夠的餘裕在自由市場上針對弱點補強。
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