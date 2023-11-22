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MLB／紅雀簽下金鶯本季勝投王 先發輪值清一色都35歲老將

聯合新聞網／ 綜合報導
經驗豐富的老將吉布森新賽季將轉戰聖路易。 路透社
經驗豐富的老將吉布森新賽季將轉戰聖路易。 路透社

昨天剛簽下林恩（Lance Lynn）的紅雀隊今天再出手補強，以一年1200萬美元合約簽下上賽季效力金鶯隊的老將吉布森（Kyle Gibson），進一步加深輪值深度。

紅雀是吉布森生涯效力的第5支球隊，過去他曾效力過雙城、遊騎兵、費城人、金鶯等隊，今年他繳出15勝9敗，防禦率4.73的成績，勝投數是美聯第2、金鶯第1，雖然帳面數據普普，不過吉布森吃了192局，位居金鶯陣中之最，林恩則是183局，兩人來季預計會替紅雀分擔不少局數。

雖然紅雀在自由市場開市前曾聲稱要「幹大事」，關注市場上的明星強投，包括葛雷（Sonny Gray）和已經簽約的諾拉（Aaron Nola），但頭兩筆簽約大打保險牌，吉布森跟林恩的合約價碼接近，第二年也都屬於球團選擇權。

紅雀總管莫札里亞克（John Mozeliak）表示，球隊的補強工作還沒結束，會持續關注市場上的強投，希望能減少球隊陣容的不確定性，「我們知道需要有人吃局數，但有些時機不見得能對應到我們的耐心，這兩名球員去年各自負擔了近200局，如果我們這禮拜不採取動作，他們明天或許就不會來了。」

莫札里亞克說：「年輕球員的出現可能給我們驚喜，但我們不希望全指望在他們身上，最終面臨失望，我們正在努力得到更多的餘裕，以及更多的輪替空間。」

值得一提的是，紅雀在自由市場開市前僅有米克拉斯（Miles Mikolas）、馬茲（Steven Matz）確定待在明年先發輪值，兩人分別為35歲、32歲，新加入的吉布森及林恩則同為36歲，如果屆時先發人選沒有變動，那紅雀可能組成下季平均年齡最高的輪值。

紅雀 金鶯

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